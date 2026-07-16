Mario Roggero, clamoroso: non è in carcere, cosa sta succedendo

Tra oggi e domani, Mario Roggero sarà in carcere. Fino a questo momento, però, è ancora un uomo libero. "Mio fratello si costituirà appena sarà ufficiale la richiesta di carcerazione. Non so dove si presenterà", spiega all'agenzia Ansa Dante Roggero, fratello del gioielliere di 72 anni di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, che il 28 aprile 2021 uccise due rapinatori e ne ferì un terzo in seguito a un colpo nel suo negozio a Grinzane Cavour. Per il negoziante ieri è arrivata dalla Cassazione la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere.

Nella mattinata di oggi, giovedì 16 aprile, si era sparsa la voce che Roggero si fosse costituito, ma non è così. Proprio come non si era costituito nella serata di mercoledì. Secondo quanto risulta a Libero, Roggero si era presentato in carcere già dopo la sentenza ma in mancanza dell'ordine di carcerazione non è stato ammesso e così ha dormito in un hotel, ancora in attesa dell'ordine.

"Mio fratello è certamente provato, ma sempre resiliente. Il suo ultimo video, trasmesso anche alla tv, riassume tutto. Tanti si sono mossi per la richiesta di grazia e di questo lui è estremamente riconoscente", commenta ancora Dante Roggero.