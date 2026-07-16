Mario Roggero, clamoroso: non è in carcere, cosa sta succedendo

Tra oggi e domani, Mario Roggero sarà in carcere. Fino a questo momento, però, è ancora un uomo libero. "Mio fratello si costituirà appena sarà ufficiale la richiesta di carcerazione. Non so dove si presenterà", spiega all'agenzia Ansa Dante Roggero, fratello del gioielliere di 72 anni di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, che il 28 aprile 2021 uccise due rapinatori e ne ferì un terzo in seguito a un colpo nel suo negozio a Grinzane Cavour. Per il negoziante ieri è arrivata dalla Cassazione la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere.
Nella mattinata di oggi, giovedì 16 aprile, si era sparsa la voce che Roggero si fosse costituito, ma non è così. Proprio come non si era costituito nella serata di mercoledì. Secondo quanto risulta a Libero, Roggero si era presentato in carcere già dopo la sentenza ma in mancanza dell'ordine di carcerazione non è stato ammesso e così ha dormito in un hotel, ancora in attesa dell'ordine.
"Mio fratello è certamente provato, ma sempre resiliente. Il suo ultimo video, trasmesso anche alla tv, riassume tutto. Tanti si sono mossi per la richiesta di grazia e di questo lui è estremamente riconoscente", commenta ancora Dante Roggero.
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Anche Guido Crosetto, ministro della Difesa, si è esposto su X a favore del gioielliere: "Penso vada esperita ogni possibilità perché possa tornare a casa". Da anni, sottolinea ancora il ministro, c'è "una giurisprudenza che interpreta le leggi al punto di stravolgerle" ed è stato "consentito di mandare in libertà dopo pochi anni anche assassini di servitori dello Stato, per questo ciò che è accaduto a Roggero è ingiusto, incomprensibile e anche difficile da accettare".
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Per la grazia al gioielliere i capigruppo dei partiti del centrodestra alla Camera e al Senato hanno aperto una raccolta firme in Parlamento. "Mario, noi siamo vicini a te e alla tua cara famiglia. Vogliamo Mario Roggero libero subito!", ha dichiarato il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione Attività produttive. "Oggi Mario Roggero ha 72 anni. È un marito, un padre, un nonno, un lavoratore che ha dedicato l'esistenza alla sua attività e alla sua famiglia. Pensare che debba varcare la soglia di un carcere suscita in tanti cittadini un profondo senso di dolore e di smarrimento". "Per questo - ha aggiunto l'esponente leghista - desidero rivolgere, da quest'Aula, un rispettoso appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, affinché conceda la grazia a Mario Roggero. Sarebbe un gesto di alta umanità e misericordia istituzionale. Auspichiamo che tutto il centrodestra possa essere unito nel chiedere la grazia per quest'uomo" e "confido che il Parlamento prosegua il lavoro avviato nel 2019 sulla legittima difesa, promuovendo anche misure per escludere senza equivoci qualsiasi indennizzo verso ladri e rapinatori in sede civile, norma contenuta in un nostro Ddl ora confluita in un provvedimento del governo che intendiamo approvare il prima possibile. Chi subisce una violenta aggressione deve poter contare su un quadro normativo chiaro che garantisca giustizia senza lasciare soli i cittadini onesti. Perché la difesa - ha concluso Bergesio - deve essere sempre legittima".