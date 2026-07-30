L'Anm finanzia l'assalto delle toghe rosse contro la scuola dei magistrati

La Scuola superiore della magistratura è diventata teatro di conflitto tra le diverse correnti. Il motivo? Lo scorso marzo è passata sotto il controllo del “conservatore” Mauro Paladini, dopo anni di dominio da parte delle correnti di sinistra. Com'era prevedibile, le "toghe rosse" sono insorte. Così hanno presentato ricorso al Tar contro la Scuola denunciando un’assenza di trasparenza. E l'Anm contribuirà economicamente al ricorso. Un fatto piuttosto insolito.

Le "toghe rosse", infatti, hanno sempre considerato la Scuola superiore della magistratura come una sorta di accademia di indottrinamento dei nuovi magistrati. Come sottolinea il Foglio, dopo aver dominato per anni l'Ssm, le correnti di sinistra hanno perso la guida del direttivo dell’istituzione. Silvana Sciarra, ex presidente della Corte costituzionale (eletta in quota Pd), non è stata riconfermata alla guida della Ssm a metà del suo mandato, e si è così dimessa dal direttivo. Al suo posto è arrivato Mauro Paladini, docente di Diritto privato dell'Università di Milano-Bicocca. Un conservatore, insomma. E così si è scatenato il panico a sinistra.