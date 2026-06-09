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Nicole Minetti, anche l'Anm scarica Travaglio e il "Fatto" dei manettari

di Daniele Dell'Orcomartedì 9 giugno 2026
Nicole Minetti, anche l'Anm scarica Travaglio e il "Fatto" dei manettari

2' di lettura

L’Associazione nazionale magistrati difende il diritto di critica della stampa, ma richiama al tempo stesso la necessità che il confronto pubblico resti ancorato ai principi di correttezza e continenza. Un intervento che arriva nel pieno delle polemiche sollevate dalle inchieste del Fatto Quotidiano sul caso Nicole Minetti, vicenda che nelle ultime settimane ha assunto i contorni di uno scontro sempre più acceso tra giornalismo, magistratura e politica. Il presidente dell’Anm Giuseppe Tango, intervenuto a Roma a margine di un convegno sulla riforma della magistratura contabile, dice: «Ogni volta che ci sono dei sospetti e delle ombre da dipanare, è giusto che lo si faccia nell’interesse della collettività, nell'interesse di tutte le parti in causa. Ed è ciò che è avvenuto». Tango ha ricordato poi che sulla vicenda «è stato chiesto un approfondimento da parte del presidente della Repubblica» e che è arrivata la relazione della procuratrice generale di Milano. «La stampa ha tutto il diritto di raccontare, ovviamente nei termini della continenza e di una giusta cornice di liceità. Su questo prendiamo atto, così come abbiamo estrema stima anche della procuratrice Nanni».

Il Fatto però continua col mantra «mai ammettere la colpa» e rilancia accuse e ricostruzioni che appaiono sempre più controverse. Nell’edizione di ieri il giornale diretto da Marco Travaglio ha pubblicato una serie di chat e conversazioni attribuite a Graciela De Los Santos Torres, ex dipendente della tenuta uruguaiana di Giuseppe Cipriani. La donna è la stessa che nei giorni scorsi ha trasmesso una dichiarazione giurata davanti a un notaio con cui ha sostanzialmente ritrattato le accuse rivolte a Nicole Minetti. Un elemento non secondario, che avrebbe suggerito prudenza e ulteriori verifiche. Il Fatto, invece, ha scelto di rendere pubblici messaggi nei quali la donna descrive il ranch come «la casa di Playboy», parlando di «feste, ragazze, molte cose... droghe» e sostenendo che «Nicole sa tutto». Prendere tutto per oro colato ha posto il giornale alla mercé della donna, che avrebbe inizialmente autorizzato la pubblicazione del suo nome.

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Ieri sera, al Tg1, il direttore del Fatto online Peter Gomez, ha dichiarato: «I giornalisti del Fatto Quotidiano hanno fatto solo il loro dovere. Hanno trovato dei testimoni e dei riscontri. Prima di scrivere, correttamente hanno dato la possibilità a Cipriani e Minetti di replicare. La risposta? Solo il silenzio. E adesso una causa da 250 milioni di dollari. Giudicate voi se è un’intimidazione o meno». A difendere il quotidiano, per ora, nessuno. Anzi. Uno. Il temerario capogruppo M5S alla Camera Riccardo Ricciardi. «Solidarietà e sostegno a Il Fatto Quotidiano per l'incessante lavoro che fa, al servizio di tutti noi», ha scritto sui social, attaccando quelli che considera «scendiletto di professione» e accusando parte del sistema mediatico di usare due pesi e due misure.

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