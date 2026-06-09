Nicole Minetti, anche l'Anm scarica Travaglio e il "Fatto" dei manettari

L’Associazione nazionale magistrati difende il diritto di critica della stampa, ma richiama al tempo stesso la necessità che il confronto pubblico resti ancorato ai principi di correttezza e continenza. Un intervento che arriva nel pieno delle polemiche sollevate dalle inchieste del Fatto Quotidiano sul caso Nicole Minetti, vicenda che nelle ultime settimane ha assunto i contorni di uno scontro sempre più acceso tra giornalismo, magistratura e politica. Il presidente dell’Anm Giuseppe Tango, intervenuto a Roma a margine di un convegno sulla riforma della magistratura contabile, dice: «Ogni volta che ci sono dei sospetti e delle ombre da dipanare, è giusto che lo si faccia nell’interesse della collettività, nell'interesse di tutte le parti in causa. Ed è ciò che è avvenuto». Tango ha ricordato poi che sulla vicenda «è stato chiesto un approfondimento da parte del presidente della Repubblica» e che è arrivata la relazione della procuratrice generale di Milano. «La stampa ha tutto il diritto di raccontare, ovviamente nei termini della continenza e di una giusta cornice di liceità. Su questo prendiamo atto, così come abbiamo estrema stima anche della procuratrice Nanni».

Il Fatto però continua col mantra «mai ammettere la colpa» e rilancia accuse e ricostruzioni che appaiono sempre più controverse. Nell’edizione di ieri il giornale diretto da Marco Travaglio ha pubblicato una serie di chat e conversazioni attribuite a Graciela De Los Santos Torres, ex dipendente della tenuta uruguaiana di Giuseppe Cipriani. La donna è la stessa che nei giorni scorsi ha trasmesso una dichiarazione giurata davanti a un notaio con cui ha sostanzialmente ritrattato le accuse rivolte a Nicole Minetti. Un elemento non secondario, che avrebbe suggerito prudenza e ulteriori verifiche. Il Fatto, invece, ha scelto di rendere pubblici messaggi nei quali la donna descrive il ranch come «la casa di Playboy», parlando di «feste, ragazze, molte cose... droghe» e sostenendo che «Nicole sa tutto». Prendere tutto per oro colato ha posto il giornale alla mercé della donna, che avrebbe inizialmente autorizzato la pubblicazione del suo nome.