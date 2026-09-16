Csm, al via i test psicoattitudinali per i magistrati: vittoria del governo

I test psicoattitudinali per i magistrati sono realtà. Via libera del plenum del Csm alla delibera della Sesta Commissione che fissa i criteri di inidoneità da adottare in vista dei test per i magistrati introdotti dal governo con il decreto legislativo del 2024. La delibera, approvata questa mattina con l'astensione di sei consiglieri, ha l'obiettivo di individuare, in vista della futura elaborazione dei test, "quelle condizioni di inidoneità a cui il legislatore fa riferimento e all'accertamento delle quali i test dovranno essere finalizzati". Condizioni di inidoneità che dovrebbero impedire l'accesso alla carriera di pubblico ministero o giudice e che dovranno essere accertate "all'esito di un percorso che inizia con la somministrazione test, si sviluppa nel colloquio diretto dal presidente della seduta con l'ausilio di un esperto psicologo e si conclude con una sintesi valutativa operata dall'intera commissione (o sottocommissione) esaminatrice".