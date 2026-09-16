FdI umilia una sinistra allo sbaraglio: "Altra cantonata"

Una gaffe come quella della sinistra sulla nuova tassazione del Tfr - valida dal 1° gennaio 2027 - non si vedeva da tempo. Ecco perché, in seguito alle parole di Giorgia Meloni su Facebook, anche Fratelli d'Italia ha voluto dedicare un post alle false accuse lanciate dai parlamentari del Pd Alessia Morani e Brando Benifei. Per chi si fosse perso la vicenda, nella giornata di ieri, 15 settembre, i due piddini sono intervenuti su Instagram attaccando il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi. Testo che andrà a ridisegnare la sistemazione delle norme che regolano la tassazione del trattamento di fine rapporto (TFR). L'accusa rivolta a Giorgia Meloni era quella di aver eliminato la clausola di salvaguardia con l'obiettivo di "fare cassa sulle spalle di lavoratori e pensionati".

Peccato che, come ha poi fatto notare la premier, quella clausola non è stata cancellata, bensì trasferita nella nuova disciplina. "Il Testo unico riordina la disciplina - aveva chiarito Meloni -, riproduce la clausola di salvaguardia nella nuova normativa e abroga la vecchia disposizione che sostituisce. Loro, invece, prendono l’abrogazione della vecchia norma e la presentano come l’abolizione della tutela. È campagna elettorale? Non sanno come funziona un Testo unico? Temo sia molto peggio: che non abbiano nemmeno letto il provvedimento che stanno commentando. Perché sarebbe stato difficile arrivare all’articolo 376 senza accorgersi che l’articolo 21 smentisce tutta la storia. E questi signori, sono politici ed esponenti delle istituzioni del Pd". Un pesante affondo, al quale Fdi ha voluto dare seguito.