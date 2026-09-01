Maria Elena Boschi smentisce il Fatto: "Io vicepresidente del Csm? Bastava leggere i requisiti..."

Altra roboante smentita incassata dal Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. Questa volta a picchiare duro contro il giornale è Maria Elena Boschi, la quale smentisce con parole taglienti il retroscena lanciato dal Fatto, secondo cui il Csm vorrebbe la Boschi come vicepresidente.
Il Fatto aveva inserito il nome della capogruppo di Italia Viva alla Camera tra quelli in corsa per il prossimo Consiglio Superiore della Magistratura. Secondo la ricostruzione, Matteo Renzi starebbe lavorando per portare Boschi tra i membri laici dell'organo di autogoverno della magistratura, prospettandole persino la vicepresidenza.
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Uno scenario che la parlamentare respinge senza lasciare margini all'interpretazione. "Non mi sono mai proposta per un ruolo al Csm e tanto meno ho mai pensato o chiesto di diventarne vicepresidente", ha tuonato Boschi interpellata dalla Adnkronos.
Ma la replica non si ferma qui. Boschi entra infatti nel merito della ricostruzione giornalistica e punta il dito contro un macroscopico sfondone: i requisiti necessari per poter aspirare all'incarico. "Ancora una volta sarebbe bastato che il Fatto Quotidiano verificasse un minimo questa pseudo notizia di alcune sue presunte fonti per vedere che è del tutto infondata. Anche perché, peraltro, allo stato non ho i requisiti di anzianità professionale richiesti".
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Poi l'ultimo affondo contro la banda Travaglio: "Un dettaglio – aggiunge in calce – che evidentemente è sfuggito a chi ha confezionato l'ennesimo retroscena. Del resto, sono anni che il Fatto Quotidiano continua a sfornare fake news su di me", conclude Maria Elena Boschi.