Maria Elena Boschi smentisce il Fatto: "Io vicepresidente del Csm? Bastava leggere i requisiti..."

Il Fatto aveva inserito il nome della capogruppo di Italia Viva alla Camera tra quelli in corsa per il prossimo Consiglio Superiore della Magistratura . Secondo la ricostruzione, Matteo Renzi starebbe lavorando per portare Boschi tra i membri laici dell'organo di autogoverno della magistratura, prospettandole persino la vicepresidenza.

"Non aveva più senso continuare e non mi ritrovo più in questa magistratura": queste le confiden...

Uno scenario che la parlamentare respinge senza lasciare margini all'interpretazione. "Non mi sono mai proposta per un ruolo al Csm e tanto meno ho mai pensato o chiesto di diventarne vicepresidente", ha tuonato Boschi interpellata dalla Adnkronos.

Ma la replica non si ferma qui. Boschi entra infatti nel merito della ricostruzione giornalistica e punta il dito contro un macroscopico sfondone: i requisiti necessari per poter aspirare all'incarico. "Ancora una volta sarebbe bastato che il Fatto Quotidiano verificasse un minimo questa pseudo notizia di alcune sue presunte fonti per vedere che è del tutto infondata. Anche perché, peraltro, allo stato non ho i requisiti di anzianità professionale richiesti".