Vip, gente comune, nozze al buio: ormai ci si sposa soltanto in tv

In Italia ci si sposa ancora? Sicuramente in televisione sì, e tanto. Evidentemente c’è un pubblico di romantici sempre pronto a seguire le nozze (meglio se quelle degli altri). Real Time, che è un po’ il canale ufficiale in materia, visto che da anni va in onda trionfalmente Matrimonio a prima vista, ha deciso di puntare sempre di più su quello che sta diventando un vero genere televisivo. Alla presentazione dei programmi di Warner Discovery, il gruppo che ingloba Nove, DMax, Real Time, Food, Hbo Max, sono stati forniti nuovi titoli. Ci sarà, ad esempio, un format con al centro la vera regina dei matrimoni napoletani, la titolare di Atelier Vanitas Maria Rosaria Cacciapuoti.

Poi arriva un documentario su uno dei volti più amati della rete, l’immobiliarista Ida Di Filippo del trio di Casa a Prima Vista. Ida si è appena sposata con Pietro Albano, infermiere dell’ospedale Niguarda di Milano, con una cerimonia religiosa nel Santuario della Madonna del Carmine di Sorrento. Originaria di Siano, nel Salernitano. Ha scelto la Costiera come cornice del suo giorno speciale, indossando un raffinato abito in pizzo a sirena con lungo velo, mentre lo sposo ha optato per un classico smoking nero. La loro storia è iniziata dodici anni fa, ben prima della popolarità televisiva, e la proposta era arrivata nel 2025 davanti ai Faraglioni di Capri. Bene, tutto ciò confluirà nel documentario Il matrimonio di Ida e Pietro (prodotto da Blu Yazmine, dal 6 ottobre 2026). In questo speciale il racconto della loro storia d’amore, i preparativi del grande giorno e la grande festa in riva al mare tra parenti e amici anche della grande famiDall’alto, “Matrimonio a prima vista”, arrivato alla diciassettesima edizione.

Sotto, l’Atelier Vanitas di Napoli. A destra Ida Di Filippo nel giorno delle nozze con il compagno glia di Real Time. Tutto questo mentre Mariana D’Amico, l’altra immobiliarista famosa, sempre per il canale, andrà in convento nel nuovissimo format Un Vip in cConvento. «Sì è davvero messa in gioco», assicura Laura Carafoli, responsabile contenuti del gruppo Warner Bros. Il format, realizzato da Milano Produzioni e previsto per l’autunno 2026, vede al centro Mariana che lascia la quotidianità per vivere un’esperienza immersiva nel Monastero di Sant’Anna a Bastia Umbra, insieme alle suore benedettine già protagoniste de La cucina delle Monache. Tra preghiera, lavoro, vita comunitaria e servizio agli altri, Mariana condividerà ritmi e attività del monastero, mettendosi alla prova in un contesto lontano dalle sue abitudini. Un racconto che, attraverso lo spirito benedettino dell’ora et labora, diventa anche un percorso di scoperta personale. È iniziata da poche settimane, invece la diciassettesima edizione di Matrimonio a prima vista, dove due persone sconosciute si vedono la prima volta davanti all’altare dove si sposano, selezionate da un gruppo di esperti. Un programma che è un vero culto.