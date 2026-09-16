Alessia Morani e la gaffe sul Tfr? "Lo ho letto su un sito". Dopo la figuraccia, raddoppia

La toppa peggio del buco: Alessia Morani si arrampica sugli specchi pur di nascondere la clamorosa gaffe sul Tfr. "Vedo che la Meloni si è presa la briga di scrivere un post sulla questione della tassazione sul TFR e per questo credo servano alcuni chiarimenti". Poi ecco che l'ex deputata del Pd scarica la colpa sui giornali: "La confusione su questo punto è stata generata da numerosi articoli d’informazione e siti specializzati di settore, che per primi hanno sollevato il tema interpretando la norma. Non appena la notizia è stata verificata e chiarita nel merito, si è provveduto immediatamente ad aggiornare i post per garantire un'informazione corretta e trasparente. Pare, però, che la Meloni o meglio il suo social manager non se ne sia accorto".

Giorgia Meloni smaschera il Pd: "Far cassa sulle spalle di lavoratori e pensionati? Tutto falso. E questi fanno parte delle istituzioni..." "Si sceglie di fare cassa sulle spalle di lavoratori e pensionati", denunciano le senatrici&nbs...

A suo dire "parlare di 'fake news' a sproposito fa sorridere: quelle le lasciamo volentieri a voi e al vostro principale riferimento mondiale, Donald Trump, che delle notizie false e manipolate ha fatto un uso sistematico e a raffica. Del resto - prosegue -, se proprio parliamo di narrazioni poco veritiere, ricordiamo tutti quando la Presidente Meloni sostenne che la pressione fiscale in Italia aumentava perché cresce l’occupazione, una storiella economica palesemente priva di fondamento raccontata ai cittadini".

FdI umilia una sinistra allo sbaraglio: "Altra cantonata" Una gaffe come quella della sinistra sulla nuova tassazione del Tfr - valida dal 1° gennaio 2027 - non si vedeva da ...