Damante e De Lellis, una voce tremenda... "A buon intenditor poche parole"

Soltanto pochi giorni fa avevamo scritto: “Un Damante è per sempre”. Una frase ad effetto per commentare la presunta rottura tra la De Lellis e Iannone. E adesso che arrivano le prime conferme non mancano nuove indiscrezioni. In tutta la faccenda potrebbe esserci proprio lo zampino di Damante, che si sarebbe riavvicinato alla De Lellis . Per il pilota di moto GP potrebbe arrivare un’altra “tegola”: la fine della storia con Giulia dopo l’addio, soltanto un anno fa più o meno, della Rodriguez che è giornata nella braccia di Stefano De Martino (suo ex marito). Sembrerebbe la storia che si ripete. Durante un videotutorial di makeup, la De Lellis conferma: “Sono momenti delicati". Ed è stato subito gelo. Quella voce tremenda è proprio vera. Tra le e Iannone c’è aria di crisi. Vera ed inspiegabile.

Iannone beccato con la bionda da fare girare la testa: addio De Lellis, è il motivo della crisi?

E Damante in tutto questo? I fan della De Lellis (tantissimi) colgono l’occasione al voce per parlare di lui:“Per quanto riguarda Andre: ragazzi, se sono tre settimane che non parlo e comunque faccio dell’altro, vi faccio abbastanza intelligenti e soprattutto delicati nel capire la situazione. Si dice a buon intenditor poche parole. Anche perché non mi piace ogni volta dovermi giustificare, dare ogni volta spiegazioni dettagliate sulla mia vita sentimentale". Ma il vero indizio, forse il più strano, è legato al fatto che la De Lellis ha cancellato tutti i post sul presunto tradimento di Andrea (ricordiamo che su questo aveva persino scritto un libro).