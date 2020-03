Giulia De Lellis, donazione da 20 euro contro il coronavirus? Ecco come stanno le cose

Francesco Fredella 13 marzo 2020 a

In poco più di 36 ore sono stati donati 3,5 milioni di euro. I Ferragnez hanno lanciato una raccolta fondi per il Coronavirus a sostegno del San Raffaele di Milano che ha lasciato tutti senza fiato. Ma parallelamente si è scatenata una vera e propria polemica sulla somma che avrebbe versato Giulia De Lellis. In Rete si è parlato addirittura di 20 euro con tanto di screen della donazione che circola da giorni. L’indiscrezione in queste ore ha scatenato un vortice di polemiche.

La De Lellis, in queste ore, si è difesa sui social dicendo: “Non ho donato 20 euro, ma ben venga a chi lo ha fatto. Se tutti donaste 20 euro saremmo un passo avanti. Ho fatto 4-5 donazioni agli ospedali che mi stanno più a cuore. Poi ho fatto altre piccole donazioni”. La risposta è arrivata durante una diretta Instagram davanti a quasi 40 mila follower.

L’influencer, che avrebbe lasciato il suo Andrea Iannone per un riavvicinamento in corner a Damante, ha spiegato la sua versione dei fatti. Ma resta un giallo quello screen che testimonierebbe una donazione di 20 euro. Secondo i ben informati si tratterebbe di un fake.