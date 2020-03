Belen a Verissimo: "Sono tanto felice... Si può perdonare e si può ricominciare”. La showgirl parla del ritrovato amore con Stefano De Martino.

Francesco Fredella 06 marzo 2020 a

I fan dei De Martinez finalmente possono sapere cosa sia accaduto in tutti questi anni tra Stefano e Belen. La super coppia da tempo è tornata insieme. L’ex ballerino di Amici e Belen uniti più che mai, dopo anni di separazione dal loro sì, stanno vivendo un momento di felicità assoluta insieme al loro figlio (Santiago). Adesso la showgirl si racconta a Verissimo da Silvia Toffanin. “Posso dire di essere tanto felice. Non lo dico ad alta voce perché ho sempre paura delle perdite, ma si può perdonare. E si può ricominciare. L’amore non si può mettere in pausa. Puoi fare finta per un po’, ma devi accettarlo. Stefano per me è oltretutto un amico. Ama i miei difetti e mi fa divertire tantissimo (...). Al momento però nessun matrimonio: all’inizio ne avevamo parlato, ma la verità è che mai dovessimo rifarlo sarà un matrimonio per pochi amici. Quelli veri”, dice Belen.

Il matrimonio tra Stefano e la Rodriguez, lo ricordiamo, è finito nonostante avessero tentato più volte di salvarlo. Poi hanno preso strade diverse: lui è sfuggito ai paparazzi durante tutti questi anni, senza lasciare tracce sulla strada del gossip. Nessuna storia ufficiale, solo tante supposizioni. Lei, invece, si è rifugiata nelle braccia di Andrea Iannone (pilota di Moto Gp), oggi fidanzato con Giulia De Lellis. Belen ha raccontato tutto senza segreti dalla Toffanin: “Per tre anni ho veramente smarrito me stessa. Non ero soddisfatta di quello che facevo e per questo motivo sono stata anche molto poco accomodante sul lavoro. Ho fatto fatica a ritrovare persino la voglia di svegliarmi alla mattina. Ero veramente molto triste”. L’amore vince. Sempre.