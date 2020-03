Un Damante è per sempre: Giulia De Lellis vicina al suo ex? Ecco la clamorosa indiscrezione

Francesco Fredella 10 marzo 2020 a

Lui, lei. E l’altra. Ma cosa accade tra Giulia De Lellis, Damante e Andrea Iannone? La super coppia, ormai da tempi ai ferri corti, sembra che stia per stupire tutti con un clamoroso riavvicinamento. Il condizionale, in questi casi, è d’obbligo. Ma tra gli addetti ai lavori del gossip la voce circola già da alcun giorni. Infatti, pare che qualche settimana fa i due ex siano stati avvistati casualmente in un luogo comune. Ma si sarebbe trattato di una semplice casualità. Strano, ma vero? I fan dei Damellis - come erano stati chiamati alcuni mesi fa ai tempi della loro storia - non confermano. E non smentiscono le voci sul presunto riavvicinamento.

Intanto, la De Lellis (che ha persino scritto un libro sui tradimenti di Damante) da tempo è legata ad Andrea Iannone (ex di Belen Rodriguez). Damante, invece, sarebbe fidanzato con la super modella Claudia Coppola. Ma non è ancora chiaro se tra loro ci sia davvero un riavvicinamento che spazzerebbe via ogni storia d’amore. I fan sognano. Ma c’è un dettaglio che lascia tutti senza fiato: come mia la De Lellis ha rimosso il post del suo libro “Le corna stanno bene su tutto”? Mistero. Ma tutto questo alimenta il gossip.