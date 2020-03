Luigi Favoloso ed Elena Morali, è crisi. “Hai fatto un casino, io peggio”: i messaggi di fuoco

Francesco Fredella 16 marzo 2020 a

a

a

Ventitré giorni. Sembrava una favola. Invece é finito tutto a colpi di post e alla velocità di un clic. Luigi Mario Favoloso e Elena Morali si sono lasciati. Eppure solo poche settimane fa erano volati in Libano per le prove generali di un fidanzamento che ha stupito tutti sin dall’inizio (ma che puzzava di bruciato). Acqua passata. Amore finito. “Non smetto di emozionarmi all’idea che in un giorno qualsiasi il corso della mia vita potrebbe cambiare per un incontro casuale. Grazie Luigi di avermi riportato il sorriso e la voglia di vivere che mi mancava da più di un anno”, scrive Elena.

E Favoloso replica: “Era tutto bello, stava iniziando qualcosa che sarebbe stato memorabile… Poi ieri hai fatto un casino ed io oggi, per non smentirmi, l’ho fatto molto peggio. Abbiamo corso troppo, forse sì. Ma se l’amore di Jack e Rose sul Titanic è durato 4 giorni, e Romeo e Giulietta solo 3, a noi, in 23 giorni, chi può romperci le scatole?".

"Cafone", "Ma chi ti credi di essere?”, lite clamorosa tra Sossio e Teresanna. Sale la tensione nella Casa

Il flirt lampo tra Favoloso e la Morali, agli occhi degli esperti, è sembrato costruito a tavolino. Ma loro hanno smentito questa tesi. Intanto Favoloso dovrà rispondere alle accuse della sua ex Nina Moric che l’ha denunciato. Altro che gossip, la vicenda potrebbe spostarsi dai salotti tv alle aule di tribunale.