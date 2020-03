Marica Pellegrinelli e Charley Vezza, "è già finita". Eros Ramazzotti, relazione top secret con la giovane conduttrice Rai

19 marzo 2020 a

a

a

Già finita tra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza. Il settimanale Diva e donna conferma le voci di crisi che giravano da settimane: tra l'ex moglie di Eros Ramazzotti e il rampollo milanese, pur coetanei (32 anni) sarebbero sorti insormontabili differenze di stili di vita.

La Balivo stoppa sul nascere il gossip su Eros Ramazzottti a Vieni da Me: "Basta mi dissocio"

“Il giorno di San Valentino sono stati distanti e ormai da un po’ di tempo sembrano non trovare il tempo giusto per la coppia - sottolinea il settimanale di gossip -. La Pellegrinelli è una mamma attenta e molto presente che vive a Milano e segue i suoi due piccoli. Charley, invece, gira il mondo con i suoi progetti tra moda e design. Forse sono emerse le prime differenze di vita e di progetti futuri", La passione scoppiata lo scorso luglio, dopo la rottura molto chiacchierata tra Marica ed Eros, insomma, è durata poco. Procederebbe invece a gonfie vele il rapporto, top secret, tra Ramazzotti e una nota conduttrice Rai, anche lei come la Pellegrinelli molto più giovane del cantante romano.