Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli contro Valeria Marini: "Dica la verità sul tampone fatto prima dell'ingresso in casa"

Selvaggia Lucarelli abbozza una tesi preoccupante su Valeria Marini e il contagio da coronavirus all'interno della casa del Grande Fratello Vip. "Il 24 febbraio, 3 giorni dopo la scoperta del paziente 1 di Codogno e nel periodo più micidiale dell’incubazione del Coronavirus nel paese - scrive la firma di Tpi -, Valeria Marini fa il suo ingresso nella casa del Grande Fratello. Dunque qualche settimana dopo l’ingresso degli altri concorrenti, che erano lì da gennaio. In Italia, il 24 febbraio l’emergenza sta iniziando, ci sono 200 casi in tutto il paese". Fin qui nulla di strano, o quasi. Se non fosse che la showgirl alcuni giorni dopo il suo ingresso ha iniziato ad avvertire tosse e spossatezza. Dopo di lei anche Antonio Zequila - come prosegue la Lucarelli -, si sente poco bene, al punto "di andare a letto senza neppure cenare. Fabio Testi è preoccupato e così anche gli altri coinquilini, i quali lì dentro non conoscono bene la situazione del contagio nel paese".

Ma ecco che è la stessa Marini a tranquillizzarli: “Ho fatto il tampone prima di entrare, sono negativa”, precisa lei, per poi essere smentita: "Una settimana fa - spiega la Lucarelli -, Valeria esce dalla casa. Un noto giornalista mi racconta di averla chiamata al telefono e lei stessa avrebbe smentito di aver mai fatto il tampone, dicendo di non stare ancora molto bene: 'Ho chiesto se me lo fanno al Gemelli ma mi hanno detto che non ho sintomi così gravi. Ho ordinato una macchina che mi aiuti a respirare meglio a casa', avrebbe raccontato". Così la giornalista decide di chiamarla e nella conversazione riportata dalla Lucarelli la Marini è alquanto confusa, talmente tanto da generare in lei molti dubbi sulla realtà della questione.