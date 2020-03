Ashley Graham allatta il figlio in diretta e mostra l'ascella pellosa: una foto pazzesca

Dettaglio

Ashley Graham è una delle più famose modelle plus size ed è nota anche per la battaglia sui diritti e sulla tutela delle donne incinte. La Graham è sempre stata orgogliosa delle curve esplosive e la maternità l’ha resa ancora più fiera del suo corpo. In un recente video su Instagram, Ashley si riprende mentre allatta il figlio Isaac e chiede ai fan una piccola donazione per l’acquisto di camici e dispositivi medici da destinare al reparto maternità dell’ospedale di New York. Poi la modella si mostra al naturale, scherzando sui problemi di depilazione che, in tempo di quarantena e con un bimbo piccolo a cui barare, passa in secondo piano: Ashley non ha avuto alcun timore di esibire l’ascella non depilata e il braccio poco tonico.