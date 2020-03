Caterina Balivo, il fesso di Instagram: "Tu prendi il sole in terrazzo? E tuo marito..."

24 marzo 2020 a

Una foto innocua che ha generato la reazione del solito fesso da social. È successo a Caterina Balivo quando, in piena quarantena, ha deciso di pubblicare uno scatto che la ritrae sul terrazzo di casa mentre prende il sole. La conduttrice di Vieni da Me ha anche voluto condividere con i suoi fan di Instagram uno sfogo alquanto scherzoso: "Sole baciami almeno tu, i bambini guardano La Città Incantata e io leggo gli ultimi capitoli del libro di Annie Ernaux, Gli Anni".

Fin qui nulla di male se non fosse che un'utente sembra non aver preso bene il gesto della presentatrice Rai. "I piatti a te chi li fa, tuo marito?” ha scritto prima di ricevere una sonora replica. "Ma scusa, in 10 minuti si lavano e vanno in lavastoviglie". Anche se la Balivo non ha voluto alimentare il botta e risposta, ci ha pensato qualcun altro a far fare la figura da fesso al malcapitato commentatore.