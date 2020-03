Grande Fratello Vip, la lettera di Paola Di Benedetto a Federico Rossi: censura finale, il mistero

27 marzo 2020 a

Carta e penna. Paola Di Benedetto, l’ex Madre natura di Ciao Darwin, si mette a scrivere. E manda un messaggio al suo fidanzato Federico Rossi (il cantante del duo Benjie&Fede). All’inizio del Grande Fratello Vip aveva detto che non ci sarebbe stato gossip. Come dire: fatevene una ragione, di me non parlerete. Così è stato. Ma nella lettera, dopo aver parlato di amore, scrive cosa prova per Federico. “Penso che la mia anima si sia legata alla tua. Sei entrato nella mia vita, lo hai fatto in punta di piedi, con discrezione e rispetto, ma allo stesso tempo con la potenza di un uragano che con la sua forza non può fare a meno di travolgere tutto ciò che incontra nel suo cammino. E nel tuo cammino questa volta c’ero io”, dice Paola. Una dedica davvero romantica, che fa capire a tutti quanto Paola sia innamorata di Federico. “Quella notte abbiamo cominciato un viaggio insieme, mano nella mano, sempre dritto nel grande disordine delle nostre vite”, dice la Di Benedetto. Ma il vero segreto resta il finale della lettera. Ad un certo punto, mentre scrive, smette di leggere. E non sappiamo quale possa essere il finale. Una sorpresa.

