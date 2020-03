Francesca Tocca e Valentin, tutto finito. Parla il ballerino: "Ho fatto un passo indietro, chiedo scusa"

28 marzo 2020 a

Si sono già lasciati Francesca Tocca e Valentin Alexandru Dumitru. Il ballerino di Amici, sul suo profilo Instagram, ha spiegato come sono arrivati a questa decisione. "Con Francesca mi conosco da quando ho iniziato Amici (ottobre 2019). Quando sono andato a casa in Romania per le vacanze di Natale, prima del 25 dicembre, Francesca (che si era già lasciata con Raimondo Todaro) mi ha scritto per farmi gli auguri e da lì in poi abbiamo continuato a sentirci”. Lei, continua Valentin, "mi diceva che le mancavo tanto e non solo come ballerino, ma un po’ di più… Anche io sentivo la stessa cosa, però mi sembrava strano perché sapevo della sua situazione; tuttavia mi ha raccontato che già da ottobre si era lasciata con suo marito e che non c’era più niente tra di loro". Quindi hanno cominciato a vedersi "tutte le volte che potevamo e così, piano piano, tra di noi si è creato un sentimento molto forte (per questo che avevamo quella confidenza nella sala da ballo)”.

Conclude: "Al di là dei nostri sentimenti, la cosa che conta di più è la famiglia e per questo ho deciso di fare io un passo indietro. Forse tutti e due ci siamo lasciati trasportare dai sentimenti molti forti, però anche se mi viene molto difficile, come ho già detto, preferisco pensare oltre e fare un passo indietro. Chiedo scusa se mi sono innamorato di una persona sposata", "alla fine di tutto la famiglia è la cosa più importante”.