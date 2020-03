Elettra Lamborghini in quarantena? "Me la gratto in continuazione"

29 marzo 2020 a





Giorni di quarantena pur tutta Italia. Anzi, quasi per tutto il mondo. E ognuno di noi deve fare i conti con il tempo, con le paure, con la noia, con i propri pensieri. E tra questi, ovviamente, c'è anche Elettra Lamborghini, la ricca ereditiera e protagonista super-trash e super-seguita dell'ultimo Festival di Sanremo, con la sua Musica e il resto scompare. Bene, anche lei, insomma, alle prese con la quarantena. E cosa fa, di grazia, Elettra Lamborghini? Ce lo spiega la diretta interessata, su Twitter, con cinque paroline cinque: "Me la gratto in continuazione", rivela allo Stivale. Quarantena di quelle impegnate, insomma. Notevole la risposta di un paio di utenti: "Prova con un antipulci", diceva uno. "Lavati le mani prima mi raccomando", rincarava un altro.