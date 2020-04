Chiara Nasti attacca Aurora Ramazzotti: "Ti ricordavo diversa tra feste e... Meglio che non mi dilungo"

15 aprile 2020 a

Scontro a distanza tra Chiara Nasti e Aurora Ramazzotti. “Ogni donna dovrebbe avere quattro animali nella sua vita. Un visone nell’armadio, una Jaguar in garage, una tigre nel letto, e un asino che paghi per ogni cosa (papà Enzo)”, scrive la Nasti su Instagram e la figlia di Eros e Michelle Hunziker, commenta il post con la faccina che si batte la fronte. Un gesto che non è evidentemente piaciuto alla bella influencer che ha ribattuto con una frecciata velenosa riguardo la vita privata di Aurora: “Di cosa ti sconvolgi? Ti ricordavo un tantino diversa tra alcol e meglio che non mi dilungo”.

