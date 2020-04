Justine Mattera, "la mattina in quarantena"? Scollatura da brividi e pizzo nero: una foto da urlo

16 aprile 2020 a

a

a

"La mattina in quarantena". Eccola, la mattina in quarantena di Justine Mattera, la quale si rivela su Instagram, elencando anche una serie di attività della sua nuova quotidianità ai tempi del coronaviurs, dalle lezioni online alle pulizie fino a prendersi cura del cane. Ma, si diceva: la foto con cui l'eterna Justine Mattera "illustra" a tutti i suoi seguaci la sua mattinata da reclusa. Un bianco e nero d'autore, gli occhi chiusi e a coprirle il volto i boccoli biondi. Ma, soprattutto, un vestitino dalla scollatura esagerata, che del seno non copre quasi nulla, tanto che fa capolino il reggiseno in pizzo nero. Una Justine Mattera semplicemente irresistibile.

Sexy-scolaretta da impazzire. Sopra così, sotto... impensabile: la foto di Melissa Satta che incendia l'Italia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.