Wanda Nara, foto da urlo dalla quarantena: un primo piano proibitissimo

16 aprile 2020 a

Hai capito, Wanda Nara? Una quarantena di lusso, per la moglie di Mauro Icardi, "segregata" nella villa sul lago di Como. E la meravigliosa Wanda, giorno dopo giorno, documenta il suo lockdown su Instagram. Davvero notevoli gli ultimi due scatti. Il penultimo la ritrae in compagnia proprio di Icardi, attaccante in forza al Paris Saint Germain, nel giorno di Pasqua. Dunque eccoci all'ultimo scatto, regalato poche ore fa a tutti i suoi seguaci. Un bianco e nero, sguardo ammiccante, cappellone alla texana e costume, in un primo piano che esalta le forme di Wanda, dove si adagia una collanina con crocifisso. Semplicemente irresistibile.

