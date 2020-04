Coronavirus, Wanda Nara risponde a Maxi Lopez: la verità sul ritorno con i figli in Italia

Francesco Fredella 08 aprile 2020 a

Niente tv. Per adesso Wanda Nara, archiviata la parentesi al Grande Fratello Vip, si trasferisce a Como. E questa decisione, in piena quarantena, manda su tutte le furie il suo ex marito Maxi Lopez (che lasciò diversi anni fa per Mauro Icardi). “Hai portato i nostri figli da Parigi all’epicentro del contagio. Vorrei sapere in base a quale regola hai deciso di interrompere la quarantena in piena pandemia... Ti trasferisci e vai al centro del contagio. Cosa ti passa per la testa?”, dice il calciatore.

Ma Wanda su Chi si difende: “Sa bene che non abito a Como. Ma in un piccolo paese dove ci sono pochissimi casi". Poi continua dicendo: “A Parigi dovevo lasciare casa in affitto, scadeva il contratto. Inoltre noi abbiamo deciso di rientrare consultandoci con il pediatra, un medico in prima linea con cui parlo tutti i giorni. Noi ormai siamo italiani, se mi succede qualcosa preferisco che mi succeda qui, a casa mia. Il mio Paese è l’Italia, che mi ha dato e ci ha dato tutte le cose belle che abbiamo, per questo voglio stare qui”. Vecchie ruggini tra due ex che non vanno mai via.

