Mauro Icardi vuole la Juventus: per convincere l'Inter, Paratici mette sul piatto Cuadrado?

No, la "cotta" per la Juventus a Mauro Icardi non è passata. Il prestito dell'argentino al Psg terminerà a giugno, ma è certo che Icardi non tornerà all'Inter. La sua volontà? Vestire il bianconero, appunto, anche se la trattativa non sarà affatto semplice. Per convincere i nerazzurri, una pedina da scambiare potrebbe essere Juan Cuadrado. Nonostante le smentite, proseguono i contatti di mercato tra Fabio Paratici, sponda Juve, e Wanda Nara, moglie e agente del giocatore. La richiesta dell'Inter è 70 milioni di euro cash, oppure contropartite gradite al mister, Antonio Conte. Cuadrado è una di queste: il colombiano, complice la scadenza del contratto nel 2022, viene quotato circa 20 milioni di euro.

