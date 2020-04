“Jeremias ora è single. Ma con Soleil...”, la sorella di Belen svela perché la storia è finita

Francesco Fredella 26 aprile 2020 a

a

a

Tra Jeremias, il piccolo di casa Rodriguez, e Soleil Sorger è finita. Da tempo ormai. Ma tutto resta avvolto nel mistero. Non si conoscono bene i motivi della rottura. Adesso, ci pensano Cecilia e Ignazio a raccontare qualcosa in più. “Mi piaceva Soleil, davvero. Aveva molte cose che mi piacevano moltissimo”, dice la Rodriguez. “Alla fine evidentemente avevano caratteri esplosivi e… pum”. E Ignazio Moser, che sta trascorrendo in Trentino la quarantena con Cecilia, rincara la dose: “Quest’anno siamo stati in Argentina a Natale, ho conosciuto un po’ di gente là. Mi hanno raccontato che tutte le ragazze carine di Pilar (luogo d’origine della famiglia Rodriguez, ndr) che ho visto erano state con lui. Quindi prima era molto più latin lover, ora si contiene”. Insomma, Jeremias - che ha partecipato al Grande Fratello vip nell’edizione in cui sua sorella ha conosciuto Moser, adesso è single. La conferma arriva direttamente dalla sorella di Belen. Che poi puntualizza: “Per rispetto della mia famiglia, se un loro rapporto sentimentale si chiude, io chiudo con gli ex. Li saluto o le saluto se li vedo”.

Collant neri e tacchi a spillo nella vasca? "Fatto": la pazzesca fotografia di Belen, quarantena hard | Guarda

Iannone si consola con Cristina Buccino? Dopo la spifferata bomba scoppia un giallo a Lugano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.