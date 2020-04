Francesco Facchinetti, stilettata a Giulia De Lellis: "Logorroica più di me. Quando la ho incontrata..."

Francesco Fredella 26 aprile 2020 a

Francesco Facchinetti è l’agente di Giulia De Lellis (e non solo). Cura l’immagina di tantissime star della televisione, influencer e cantanti di grido sempre con il suo tocco unico, che lo contraddistingue tra i talent scout più forti del mondo dello spettacolo. E anche la De Lellis, con una vita sui social sempre sulla cresta dell’onda, si è rivolta a lui.

“Ha cercato in ogni modo di parlare con me. In mille forme ci prova, chiede ad amici comuni, manda mail, manda messaggi. Finché parliamo. Poi io sono curioso e quindi ho deciso di incontrarla”, racconta Facchinetti al settimanale Chi (in diretta sulla pagina Instagram). “Mi ricordo benissimo come era vestita, che scarpe aveva, ricordo tutto. Lei si siede e inizia a parlare come una macchinetta per un’ora, io ero disperato. Non capivo più niente - aggiunge nella lunga diretta. Penso sia la donna più logorroica che io abbia mai conosciuto, cento volte più logorroica di me.” Facchinetti, però, nota del talento: “In un universo dove tutti cercano di dimostrare quello che non sono, lei non aveva paura di far vedere quello che era, con i suoi difetti e le sue particolarità, non ha mai avuto paura di sbagliare e dimostrarsi per quello che è…”

La De Lellis, ex corteggiatrice ed ex greggia vip, ora è l’nfluencer dei record su Instagram. Ma si è riscoperta anche scrittrice da pochi mesi con un libro che ha racconto la fine della sua storia con Damante (tra l’altro è ricominciata proprio come insegnano le regole del gossip). “Lei è andata a rappresentare la massima espressione della persona accessibile che è sul web. Rappresenta le persone normali”, parola di Facchinetti.

