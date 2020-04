Andrea Damante si frega da solo: "Ha violato la quarantena", la foto galeotta

Francesco Fredella 29 aprile 2020 a

Una doccia fredda per Andrea Damante. Adesso lo accusano di aver violato la quarantena. Tutto per colpa di una foto, che sta girando su alcuni profili Instagram. Il dj veronese si troverebbe in auto con due amici. Tutti, però, con la mascherina. La foto sembrerebbe una sponsorizzazione per un marchio di mascherine, che avrebbe chiesto a Damante di fare da sempre testimonial. Ma è scoppiata una bufera. Non si capisce se si tratta di una foto di repertorio (stranamente con la mascherina) o altro. Potrebbe essere stata scattata prima della quarantena. Intanto, Damante e Giulia De Lellis si stanno godendo il loro ritorno di fiamma con tanto di quarantena assieme. Queste sono le indiscrezioni che arrivano alle nostre orecchie indiscrete. Il diretto interessato tace.

