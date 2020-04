Andrea Iannone si consola con Cristina Buccino? Dopo la spifferata bomba scoppia un giallo a Lugano 

Francesco Fredella 24 aprile 2020 a

a

a

Sembra la trama di Beautiful. Lui, lei, l’altro: una vera soap. Che anima la cronaca rosa dopo l’ultima spifferata bomba. Andrea Iannone e Cristina Buccino si stanno frequentando? L’ex di Giulia De Lellis (ma anche di Belen Rodriguez) suoi troverebbe a Lugano insieme alla Buccino. I diretti interessati non confermano, come è giusto che sia nel rispetto delle regole del gossip. Ma ci sarebbero soltanto alcuni like sospetti, qualcuno li definisce tattici, a supporto di questa tesi. Poi, alcuni fan hanno notato nelle foto della Buccino alcuni particolari che sembrerebbero riconducibili alla casa di Iannone. Occhi attentissimi a cui non sfugge davvero nulla.

x 1 / 4

Insomma, la Buccino realmente ha avuto modo di raggiungere il pilota in Svizzera? E, se dovesse essere vera questa ipotesi, potrebbe averlo fatto prima della quarantena. In ogni modo, Iannone - dopo essere stato mollato dalla De Lellis - avrebbe cercato in ogni modo di riallacciare i rapporti correndo da lei. Senza ottenere risultati o positivi: Giulia si è fidanzata di nuovo con il suo ex, Andrea Damante.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.