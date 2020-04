Clizia Incorvaia infuriata con Costantino Della Gherardesca: "Ho raggirato Paolo Ciavarro? Torna a leggere le carte da Chiambretti"

29 aprile 2020 a

Scontro a distanza tra Costantino Della Gherardesca e Clizia Incorvaia. Oggetto del contendere è ovviamente Paolo Ciavarro, che ha iniziato una storia con l’ex moglie di Sarcina all’interno della casa del Grande Fratello Vip. “Sono leggermente preoccupato per lui - ha dichiarato il conduttore di Pechino Express - è molto carino e un filo ingenuo, si deve svegliare un po’. Secondo me Eleonora Giorgi è preoccupata ma non si espone troppo per non contraddire suo figlio, che è molto innamorato”. La replica della Incorvaia non si è fatta attendere: “Costantino vuole fare il veggente e ha addirittura dichiarato che io avrei circuito Paolo. Meglio che si rimetta i panni di Maga Maghella quando leggeva le carte nel programma di Chiambretti che sono più adatti a lui, piuttosto che fare come sta facendo adesso”. Un attacco abbastanza gratuito, ma non una novità per l’ex gieffina che si crede molto più di quello che realmente è come personaggio pubblico.

