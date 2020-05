Grande Fratello Vip, Sara Soldati: "Denver? Non ho mai detto che...". Triangolo con Adriana Volpe, sospetto sugli autori

02 maggio 2020 a

a

a

Si sono prese gioco di Andrea Denver al Grande Fratello Vip? Settimane dopo la fine del reality, anche Sara Soldati usa la tattica di Adriana Volpe, derubricando il flirt nella casa ad "amicizia senza malizie". Strano, perché con le altre coinquiline del reality la bella Sara era sembrata molto decisa, tanto da far sospettare più d'uno che il suo ingresso in corso al GF Vip fosse stato studiato a tavolino da Alfonso Signorini e dagli autori proprio per mettere "pepe" nel rapporto sempre un po' incerto tra il modello e la Volpe (per cui Denver ha nutrito interesse vero, quasi "dichiarato").

"In televisione basta fare un apprezzamento che si trasforma in un amore platonico - spiega ora la Soldati -. Andrea è un bellissimo ragazzo, non l’ho mai nascosto, ma ciò che mi ha colpito di più è la sua sensibilità, la sua generosità e la sua educazione. Valori che al giorno d’oggi è difficile trovare in un ragazzo di 28 anni. Mi rivedo molto in lui, ma a parte questo non ho mai detto di essere coinvolta”. Tiro corretto, dunque: "Ho detto che potrebbe essere una persona interessante in altre circostanze. Rispetto tantissimo la sua relazione”. Non molto tempo fa però, ricorda malizioso il sito specializzato Gossipetv, aveva dichiarato “tanto non potrà vederla"...

