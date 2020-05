Ignazio Moser strizza l'occhio al vino: addio gossip, il suo nuovo format

Francesco Fredella 05 maggio 2020 a

a

a

“Un calice con Ignazio”. Non è un brindisi. Ma soltanto il titolo del nuovo format che sbarca su Instagram. Protagonista il fidanzato di Cecilia Rodriguez, il fusto del Grande Fratello vip, Ignazio Moser. Figlio del grande campione di ciclismo, da sempre appassionato di vini (ci dicono che non ha mai abbandonato l’idea di mollare la sua vigna a Trento), ha deciso di unire l’utile al dilettevole. Bye bye gossip. Moser strizza l’occhio al vino. “Si tratta di un format dinamico e ricco di curiosità che vedrà come protagonista Ignazio. Si partirà dalla sua conoscenza del vino per passare all’intervista dell’ospite”, fanno sapere dallo staff di Moser. In totale saranno cinque le puntate e non mancheranno come ospiti i volti dell’eccellenza italiana: moda, spettacolo, sport e musica. Si parte oggi 5 maggio. Alle 18.30. Sembra, però, che ne progetto non ci sia la sorella di Belen. State tranquilli: nessun attrito. Anzi, secondo le ultime indiscrezioni, la coppia potrebbe presto convolare a nozze. Data da destinarsi. “Abbiamo iniziato a parlare di mettere su famiglia – ha raccontato Cecilia. E qui in Trentino potrebbe essere ideale. Su questo siamo d’accordo, cioè sul fatto di poter crescere un bambino qui. Sarebbe diverso crescerlo in un posto come Milano. A Santiago (figlio di Belen, ndr) non manca niente, è un genio. Però io lo crescerei in un posto come questo, dove siamo ora.”

Adriana Volpe, il rapporto con Denver? "Mi hanno raccontato che mentre ero al GF Vip...", occhio al marito

"Deve capire una cosa". Diletta Leotta, senti Facchinetti: così diventi una "top player"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.