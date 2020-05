Anna Tatangelo in versione sexy-prof: il vestitino è troppo corto, uno scorcio da urlo

07 maggio 2020 a

Al lavoro, sul balcone di casa. La protagonista? Anna Tatangelo, che "documenta" sul suo profilo Instagram la sua personalissima Fase 2. Come? Con una foto che fa girare la testa ai suoi numerosissimi seguaci. La cantante di Sora si fa immortalare così come potete vedere nella foto sotto. Tazza in mano, occhi sullo schermo del pc e un paio di occhiali che sono già una discreta sorpresa. Ma soprattutto la Tatangelo indossa un vestitino rosso dalla scollatura generosissima e cortissimo. Insomma, davvero provocante (e con le gambe accavallate). A corredo dell'immagine, scrive: "Fase due. In realtà le cose non cambiano più di tanto, anzi, bisogna essere ancora più prudenti e continuare a rimanere a casa il più possibile. Ancora un po' di pazienza... Io nel frattempo ne approfitto per ascoltare musica e dedicarmi ai miei nuovi pezzi...Sta per partire un nuovo viaggio... e manca davvero poco all’uscita del primo singolo". Insomma, utile e dilettevole: la Tatangelo ne approfitta per spendersi in un appello agli italiani.

