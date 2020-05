Bella Hadid "scorda" il bottone, le forme non stanno più nella camicetta: una foto pazzesca

05 maggio 2020 a

a

a

Ops, Bella Hadid deve aver dimenticato... (almeno) un bottone. La super-modella, infatti, incanta il mondo con una serie di foto mozzafiato pubblicate sul suo profilo Instagram, seguito da milioni di fan in tutti gli angoli del globo. Foto, va detto, piuttosto spinte. In questa raffica di immagini, infatti, si mostra con una camicetta totalmente slacciata. A fare eccezione, un unico punto che chiude, a fatica, all'altezza del petto. E quando quel bottone non è chiuso, così come documentano le immagini, siamo letteralmente a pochi millimitri da un "fuori di seno" integrale. Foto che mandano in estasi i fan, in adorazione del fantastico décolleté sfoggiato dalla super top-model.

Gemma Galgani contro Tina Cipollari: "Non avete idea quanto mi fa soffrire". Quello che non va in onda al Trono over

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.