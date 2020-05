Cecilia Rodriguez vuota il sacco: "Ora io e Ignazio possiamo dirvi tutto..."

Francesco Fredella 10 maggio 2020 a

“Finalmente possiamo mostrarvi il nostro nuovo progetto ideato da me e Ignazio”. Parola Cecilia Rodriguez, che su Instagram non lascia dubbi. E aggiunge: “In collaborazione con il nostro amico Gianpiero e i ragazzi di MB Wear, anche in un momento così difficile, abbiamo voluto continuare a sorridere e far sorridere! Vi ricordo che parte del ricavato sarà devoluto alla Caritas per dare un sorriso anche alle persone più in difficoltà”. Insomma, i Rodriguez (Ignazio e Cecilia) stanno promuovendo le mascherine ‘anti-Covid-19, che hanno una linea originale. Il progetto strizza l’occhio alla solidarietà con l’intero ricavato devoluto in beneficienza.

La coppia, nata nella casa del Grande Fratello Vip, sta vivendo un amore che va avanti a gonfie vele. Infatti, Cecilia e Ignazio potrebbero presto convolare a nozze. Difficile sapere quando. Tutto è in stand-by, ma in questo periodo di quarantena (trascorso a casa Moser, in Trentino) i due hanno già fatto le prove generali prima del sì. Che è dietro l’angolo.

