Ilary Blasi mai vista così, la svolta ultra sexy che manda in estasi i fan

15 maggio 2020 a

Proprio come Elisabetta Canalis poche ore fa, Ilary Blasi si mostra così come non si era mai vista prima. Come? Presto detto, con un paio di occhiali. Lady Totti sfoggia il nuovo look su Instagram, condendo la fotografia con una singola emoticon, quella occhialuta ovviamente. Biondissima, imbronciata, serissima e bellissima, così la Blasi non la avevamo mai vista. Peculiare anche la scelta della montatura, molto grossa, rigorosamente nera e un po' retrò. Ma i suoi seguaci, basta dare una scorsa ai commenti qui sotto per comprenderlo, sembrano aver apprezzato il cambio di look. E, onestamente, sarebbe difficile fare altrimenti: semplicemente meravigliosa.

