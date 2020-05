Asia Argento, le conseguenze del "cu**o in primo piano" su Instagram: un disastro totale

Roberto Alessi 17 maggio 2020 a

a

a

Tempi duri per Asia Argento, se nemmeno il cu***o non piace più, dove andremo a finire? Che tempi! L' attrice e regista, che ha fatto dell' impegno femminile e femminista il suo credo di vita, ha postato su Instragram il suo sedere (neanche male, decisamente tonico per una ventenne, figuriamo per lei che ne ha 44), un bel primo piano di due chiappone sospese evidenziate dal filo interdentale di un tanga strizzatissimo tra le natiche: «Nella vita ci vuole culo, invece io ho avuto solo il...», ha scritto sotto, ma non mi viene che cosa scrivere al posto dei puntini.

Mani nei jeans e seni al vento: la diretta hot di Asia Argento e Vera Gemma, vietato ai minori

Una certa Aly ha risposto: «Nella vita ci vuole anche cervello e dignità», non ha colto il messaggio? Bene, nonostante la buona volontà per raccogliere fan (di solito chi mostra vende su Instagram) «Assurdo che ho pubblicato una foto del mio cu.. e ho perso 3 mila follower, ma che vuol dire?», fa sapere (onore alla sincerità). Le provocazioni (e lei è la regina nel settore) hanno un po' rotto le scatole? Oppure, così come nelle vendite on line, non tutti gli articoli vengono venduti, anche il suo sedere non è stato apprezzato ed è rimasto virtualmente sul bancone. Asia, non te la prendere: il tuo sedere era comunque in ordine. E poi, non è detto che i tuoi non più followers tornino ad apprezzare ciò che li ha allontanati. Ricorda la favola di Esopo: "Quando la volpe non arriva all' uva, dice che è acerba". Chi disprezza ama, di solito.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.