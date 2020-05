Elettra Lamborghini festeggia il compleanno così: lì sotto, un particolare sconcertante

18 maggio 2020 a

Come sempre, sorprendente. Si parla di Elettra Lamborghini, la mitica interprete di Musica... e il resto scompare a Sanremo, l'ereditiera che sul suo profilo Instagram ama stupire e provocare. E, come detto, Elettra Lamborghini sorprende ancora. Già, perché ieri - domenica 17 maggio - era il suo compleanno. E lei, nata nel 1994, faceva insomma 26 anni. Peccato però che festeggi in favor di Instagram con una torta le cui candeline riportano uno spiazzante "18". Peculiare teoria confermata dalla stessa Lamborghini, che in calce alla fotografia commenta: "Happy birthday to me. Finally 18. Maggiorenne yeeee". Ovviamente, una burla. La mitica Elettra ha qualche annetto in più...

