Antonio Zequila, la impensabile foto con la madre Carmela: in bicicletta, così

Francesco Fredella 19 maggio 2020

a

a

In bicicletta con la sua adorata mamma Carmela, una donna simpaticissima, formidabile. Tutti l’abbiamo conosciuta in occasione del Grande Fratello vip. Antonio Zequila, dopo il reality, ha trascorso molte settimane con lei (ci dicono che si sia un rapporto davvero speciale). Alla fine del lockdown ha deciso di prendere una boccata d’aria con lei, ma rigorosamente in bicicletta. Una scena che non sfugge ai nostri occhi attenti. Sicuramente Zequila è uno dei personaggi di rilievo dell’ultimo Gf vip targato Signorini. Nella casa si è fatto notare sin da subito per la sua determinazione, che tutti conosciamo. Ma Zequila ha regalato al pubblico anche bellissimi momenti quando ha aperto il cassetto dei ricordi parlando del suo passato. Il pubblico l’ha riscoperto, amandolo ancora di più. E’ la legge del reality: fa conoscere i concorrenti sotto ogni punto di vista. Zequila, sicuramente, ha un cuore grandissimo. E lo sa bene mamma Carmela. A proposito: pare che durante il Grande Fratello abbia avuto in casa un cartonato enorme del suo Antonio. Che potrebbe sposarsi presto. Tutto vero.

