Arisa, "guai a chi fiata": eccola con la parrucca, le ragioni della scelta

Cambia spesso look. Ma Arisa (che decida di tagliare i capelli o farli crescere) è sempre bella. Adesso svela un segreto ai fan. “Da oggi indosserò questa parrucca fino a quando non cresceranno i miei capelli. Guai a chi fiata, nella cultura afroamericana quasi tutte le donne indossano parrucche. Anche Naomi Campbell, quindi posso farlo anch’io”, racconta. “Guai a chi fiata”, avverte. La cantante soffre di tricotillomania: si tratta di un disturbo che la porta, inconsapevolmente e magari sotto stress, a strapparsi i capelli. Così rivela che il nuovo look è legato ad una parrucca. Sui social riceve decine e decine di messaggi. “Stai da dio!”. "Sei divina con i capelli così": scrivono molti utenti della Rete. Arisa sorride a tutti.

