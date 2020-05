Emily Ratajkowski, da censura a bordo piscina: il lato B al marito lo mostra così

25 maggio 2020 a

a

a

Emily Ratajkowski si scatena a bordo piscina con un video che manda in tilt i suoi follower e la rete: balletto seducente e costume bikini strizzatissimo per la modella e attrice americana, che manda in delirio Instagram con il suo video mozzafiato. Nel video la Ratajkowski è bordo piscina insieme a suo marito, che la guarda seduto dall’altro lato. Lei si esibisce per lui e per i suoi follower in un balletto davvero seducente, muovendosi in maniera sinuosa e mettendo in bella mostra il suo corpo mozzafiato. E, soprattutto, il lato B. Con il particolare di un costume sgambato e scollato. Il video è diventato virale in pochissimo tempo, arrivando quasi a 4 milioni di visualizzazioni in poche ore.

Triangolo di fuoco, la De Lellis provoca Taylor Mega? Spunta Tony Effe

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.