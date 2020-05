Belen Rodriguez, crisi ufficiale con Stefano De Martino: "Momento difficile, non me l'aspettavo". E su Iannone...

Francesco Fredella 27 maggio 2020 a

Crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Le voci delle ultime ore sono state confermate dalla showgirl. "Non me l’aspettavo", racconta in un video su Instagram.

"Belen e Stefano si sono lasciati". Clamorosi rumors sulla coppia. Lui è a Napoli per lavoro, la Rodriguez esce allo scoperto

"Prendo un po' di forza - dice Belen - perché sinceramente non ho mai fatto un video del genere, sono anche un po nervosa nel farlo. Non sono giornate facili per me, sono giornate davvero complicate. Voglio dire una cosa e voglio che esca dalla mia bocca perché ogni volta che apro internet, ogni volta che vedo degli articoli, da donna mi sono rotta le p***, in modo importante... Allora questo è un momento difficile ripeto, perché non me l’aspettavo, non me ne assumo nemmeno la responsabilità delle colpe, perché sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto, sono una persona umana, sono una donna come tutte le altre che soffre. Quando vedo scrivere illazioni sul mio conto non ci sto più. Se io sono in giro per la città, e per casualità arrivano delle persone non è colpa mia. Non è una cosa organizzata da parte mia, mi conoscete abbastanza bene". Tutto sembra essere precipitato all’improvviso. Belen si trova a Milano, Stefano a Napoli (dove è impegnato con Made in sud). Rumors su di loro, nelle ultime ore, hanno parlato di una crisi. Profonda. Tutto vero.

