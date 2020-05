Naomi Campbell nuda nella metropolitana deserta: una foto pazzesca, a 50 anni

28 maggio 2020 a

Anche a 50 anni Naomi Campbell conferma di avere un fisico da urlo. La super modella britannica, soprannominata la Venere Nera, ha compiuto i fatidici cinquanta lo scorso 22 maggio. Valentino l’ha omaggiata con una serie di scatti pubblicati su Instagram, che la ritraggono come mamma l’ha fatta nel bel mezzo della metropolitana di New York. Che per l’occasione era deserta, ma il servizio fotografico non ha nulla a che vedere con il coronavirus: è infatti stato realizzato a febbraio dello scorso anno, ma l’impatto è ancora più forte in un periodo storico in cui le metropolitane vuote lo sono state per davvero. Ha però fatto ancora più scalpore la foto inedita postata sui social da Pierpaolo Piccioli, direttore creativo del brand italiano, che ritrae Naomi completamente nuda: a coprirla soltanto una borsa Valentino. Uno scatto che ha mandato fuori di testa i fan della Venere Nera, che anche a 50 anni di difende molto bene.

