Tiberio Timperi, la battuta spinta: "Passera", un riferimento a Bianca Guaccero?

Attenzione a Tiberio Timperi, che si è prodotto in un post assai peculiare sul suo profilo Instagram. Che succede? Succede che il conduttore Rai abbia postato una immagine che ritraeva una lavagnetta con una scritta, dove però campeggiava un errore, non è chiaro quanto voluto. La scritta recita: "Ne sono passate tante, passera anche questa". Insomma, l'autore della frase - un messaggio di speranza nei giorni del coronavirus - si era dimenticato l'accento sulla "a". Almeno si suppone. E Timperi, condividendo l'immagine, ha scherzato scrivendo a sua volta: "Quando l'accento fa la diferenza". Il post piccante di Timperi, ovviamente, ha suscitato molta ironia tra i suoi followers, innescando una serie di commenti ironici. E qualcuno sospettava anche che quello di Timperi fosse un piccolo sfottò a Bianca Guaccero, la collega di Detto Fatto recentemente incappata nella strepitosa gaffe relativa a "come igienizzare la passera", appunto.

