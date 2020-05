Gemma Galgani e Maria De Filippi fregate da Sirius? Segnalazione-bomba al Trono Over: "Già fidanzato, patto con ragazza e mamma"

30 maggio 2020 a

L'opinionista di Barbara D'Urso Biagio D'Anelli fa saltare in aria il Trono Over? Una sua segnalazione rischia di incrinare il rapporto tra Gemma Galgani e il suo giovanissimo corteggiatore Sirius, al secolo Nicola. Il 26 enne sarebbe già fidanzato e avrebbe fatto un "patto segreto" con la ragazza e la madre per cercare popolarità in tv. Insomma, un altro caso Sara Affi Fella a Uomini e donne, un'altra bella patata bollente per Maria De Filippi. "

U&D, il corteggiatore di Gemma 'sgamato' su Tinder: Sirius ha una doppia vita?

Abbiamo riso e abbiamo scherzato, ora vi dico la verità perché non è giusto prendere in giro la gente ma soprattutto la redazione di Uomini e Donne - scrive su Instagram D'Anelli -. Nicola (Sirius) è felicemente fidanzato. La cosa assurda: si è messo d’accordo con la mamma e la sua ragazza per attaccarsi al carrozzone della popolarità (mi spiace) per Gemma",

