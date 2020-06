Elisabetta Gregoraci, un pericoloso gioco di trasparenze: seduta, si mostra così. Da restarci secchi

01 giugno 2020 a

Una Elisabetta Gregoraci da morire, ovviamente su Instagram. La foto è di domenica, e in calce allo scatto annuncia l'appuntamento per la sera: "La rivoluzione è un arrivo, manca pochissimo, stasera non prendete impegni. Appuntamento alle 20.45 su https://www.zwebtv.com", dove la Gregoraci propone un nuovo format online. Ma l'occhio cade sulla meraviglia sfoggiata nell'immagine. Tacco alto e gambe nude, l'ex di Flavio Briatore indossa un elegantissimo abito nero con enorme scollatura che mette in mostra ed impreziosisce le collane indossate. Il gioco di trasparenze sulle gambe fa il resto: semplicemente meravigliosa. Come sempre.

