Amici Speciali, la donna di Alberto Urso? Occhio, l'indizio spunta online

Da una parte il presunto flirt (ormai definitivamente smontato) con Gaia e dall’altra la curiosità di conoscere la situazione sentimentale di Alberto Urso. E’ gossip anche questo. Un gossip che corre velocemente dietro le quinte di Amici speciali, il programma di Maria De Filippi su Canale 5, dove i due ex vincitori del talent si sono incontrati per la maratona musicale di beneficenza. Scambi di sguardi e niente più. Gaia è fidanzata. Non ci sono più dubbi: il presunto flirt di cui si parlava sui social è stato definitivamente smontato. E la vita sentimentale di Urso? L’ultima notizia è legata alla sua storia con Valentina Vernia. Ma tra loro è finita da un bel po’. E’ questo quello che ci raccontano gli addetti ai lavori. Alberto, quindi, sarebbe single. In Rete molti fan di Amici si sono messi alla ricerca di indizi sulla vita privata di Alberto: nessuna fidanzata. Per adesso. E se venerdì sera, durante la finalissima, Urso parlasse anche delle faccende di cuore? Non si sbilancia. Rimanendo in religioso silenzio. Che piace a molti fan e incuriosisce gli amanti del gossip.

