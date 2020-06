Elisabetta Canalis, provocazione leopardata: in spiaggia seduce così, una foto da record

04 giugno 2020 a

Sbam. Dopo le proteste in strada a Los Angeles, l'ora del relax per Elisabetta Canalis. Si parla dell'ultimo scatto dato in pasto ai suoi seguaci su Instagram, in cui la showgirl sarda "esule" negli Stati Uniti si mostra in tutta la sua meraviglia. Eccola in spiaggia, sotto a un pontile, appoggiata a uno dei pali di cemento che lo sorreggono. Capello un po' selvaggio, occhi chiusi e sguardo assai ammiccante. La Canalis si svela coperta soltanto da un bikini simil-leopardato che ne mette in mostra il fisico, assolutamente impeccabile. Una foto senza commenti, solo una emoticon, e che ha raggranellato nel giro di poche ore un diluvio di "cuoricini". Indovinate il perché...

Video su questo argomento Elisabetta Canalis in corteo per i diritti degli afroamericani a Los Angeles

