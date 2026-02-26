Elodie-Iannone, l'incontro finisce malissimo: urla e caos in strada

Un incontro finito malissimo. Elodie Di Patrizi ha rivisto l'ex fidanzato Andrea Iannone. Secondo il settimanale Diva e Donna, i due si sono visti in strada. Lui era in auto, lei a piedi. E ci sarebbe stata una litigata. La pop star avrebbe urlato contro il pilota che, indispettito, sarebbe fuggito. Subito dopo la cantante sarebbe corsa tra le braccia di Franceska Nuredini. Sia il litigio sia la consolazione post sfuriata sarebbero state riprese - in esclusiva - dai fotografi del settimanale. Le due fresche innamorate sarebbero poi state avvistate felici e sorridenti, mano nella mano. Oggi Elodie fa coppia fissa con la sua ballerina. Anche se le due non hanno mai uficializzato la loro relazione.

"Elodie litiga con Iannone per strada e poi corre da Franceska. Lei urla e lui va via", ha spiegato il magazine commentato le fotografie in cui è facile notare le facce scure degli ex fidanzati. Non è ancora chiaro, però, il motivo che ha spinto i due a rivedersi per un'ultima volta. Alla luce di questo episodio si può mettere la parola fine sulla loro relazione. E pensare che fino a qualche tempo fa Andrea Iannone parlava addirittura di famiglia e matrimonio, affermando di aver trovato la persona giusta con la quale condividere la vita.