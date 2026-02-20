Roberto Vannacci, la 'proposta indecente' al Generale: "Un fascista, ma ci farei sesso"

“È fascista, il suo è un partito fascista ma con lui farei sesso”. Ospite da Giuseppe Cruciani e David Parenzo a La Zanzara, Alessandro Cecchi Paone ha confessato la sua passione segreta per il generale Roberto Vannacci. Anche se ammette la distanza politica, ritiene che sia abbastanza sexy da portarselo a letto. "Sono solo attivo - ha poi aggiunto -, benedetti coloro che lo prendono in quel posto altrimenti per noi sarebbe la fine". Cecchi Paone, però, è felice con il suo nuovo marito: "Non ho bisogno di vedere un porno, Simone è il mio porno. Simone è un ragazzo di 1 metro e 85 bello come il sole, un puledrone, è il mio oggetto del desiderio continuo. Il sesso con lui? È un puledro, la libido non cala mai".

E ha smentito la fine del matrimonio col giovanissimo Simone Antonini: "Non è andato in cenere il matrimonio, la notizia è nata perché, in questa trasmissione, dissi che io e mio marito avevamo difficoltà perché lui faceva campagna per le Europee di due anni fa per Forza Italia, mentre io come sempre per Emma Bonino, ma era uno scherzo, ero ironico. Non ci siamo separati e non lo faremo”. E tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky chi sceglierebbe? Assolutamente Zelensky, il sesso è libertà, Zelensky è libertà mentre Putin è dittatura”, ha replicato Cecchi Paone.